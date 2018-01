[Vídeos] Així ha viscut la concentració l'ANC la sessió constitutiva del Parlament

Última actualització Dimecres, 17 de gener de 2018 14:05 h

Directe!cat ha acompanyat els independentistes concentrats per donar suport als polítics compromesos amb la República

Redacció | El Parlament de Catalunya ha encetat avui la dotzena legislatura amb l'excepcionalitat que suposa que avui cinc diputats no han pogut assistir.

directe!cat, Amb la cobertura informativa centrada en els vots i l'hemicicle, el redactor del Gerard Sesé , ha viscut les reaccions de l'independentisme concentrat a les portes del Parc de la Ciutadella arran de la crida de l'Assemblea Nacional de Catalunya per mostrar el suport popular als diputats que aquesta legislatura hauran de desplegar la República tot i els cops que dia rere dia carrega l'Estat contra els representants republicans.

El parc de la Ciutadella es tenyeix de groc

Comença la sessió constitutiva

Per què l’ANC es concentra a les portes del Parc i no dins?

Aplaudiments al discurs d’Ernerst Maragall

Així ha viscut la concentració de l'ACN quan Roger Torrent s'ha proclamat president del Parlament

Mentalitat positiva en temps difícils



Francesc Bellavista, membre el Secretariat Nacional de l'ANC ha explicat a directe!cat que l'Assemblea espera que aquesta legislatura que comença servirà per a tirar endavant i implementar la República, així com valora positivament que el nou president de la Mesa del Parlament sigui independentista i recorda que el següent pas és investir Carles Puigdemont. Una opinió que comparteixen diferents independentistes que han atès a aquest mitjà. Fins i tot, tal com es pot veure al vídeo, tots amb mentalitat independentista.