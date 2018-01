El PP comença la guerra contra C's

El egoísmo de Ciudadanos les hace anteponer sus intereses a los de todos los catalanes. Ceder un diputado al @PPCatalunya se traduce en tener más voces constitucionalistas en el Parlament, no hacerlo es darle mayor protagonismo al independentismo. Gran error. @PPopular pic.twitter.com/RRknQxgGjb

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal