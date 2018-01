Els premis Gaudí, marcats pel context polític i la situació de TV3

Última actualització Dimecres, 17 de gener de 2018 16:00 h

Els professionals admeten que hi ha "molta competència" i celebren l'auge del nou talent en el cinema català

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Els nominats de la X edició dels Premis Gaudí han protagonitzat el tradicional brindis a onze dies de la cerimònia de lliurement dels màxims guardons del cinema català.

L'Hotel Mandarin Oriental ha acollit la recepció aquest dimecres i s'ha fet la fotografia de família amb els professionals finalistes de les 22 categories dels premis. Bona part dels nominats han admès que en aquesta edició hi ha "molta competència" i han celebrat l'auge del nou talent a la cinematografia catalana.



En declaracions a l'ACN, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, ha avançat que es farà una gala "increïble" malgrat la situació "complexa" tant políticament com culturalment. "Tot i no tenir conseller farem honor a la lluita perquè el nostre cinema es conegui i es normalitzi", ha assegurat Passola.

Notícies relacionades