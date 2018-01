La CUP carrega contra el nou president del Parlament: ''no va en el bon sentit per materialitzar la República''

En aquest sentit, ha celebrat que el consell polític de la CUP ajornés la decisió sobre si entrar o no a la Mesa del Parlament, ja que la condició dels cupaires passava per que la Mesa "explicités un compromís amb la institucionalitat republicana" ."Hem donat els nostres vots sense esperar cap mena de contrapartida, com un acte de lleialtat amb la voluntat popular del 21-D", ha afegit.



Riera ha criticat el nou president del Parlament per no haver fet cap referència a l'1 d'octubre -"font primària de legitimitat"- o a la declaració d'independència del passat 27 d'octubre al Parlament i ha augurat que no "reprendrà la tasca que l'anterior Parlament i la Mesa van deixar pendent pel cop d'Estat del 155".En aquest sentit, ha celebrat que el consell polític de la CUP ajornés la decisió sobre si entrar o no a la Mesa del Parlament, ja que la condició dels cupaires passava per que la Mesa "explicités un compromís amb la institucionalitat republicana" ."Hem donat els nostres vots sense esperar cap mena de contrapartida, com un acte de lleialtat amb la voluntat popular del 21-D", ha afegit.Pel que fa a la investidura de Carles Puigdemont, Riera ha instat JxCat i ERC a "iniciar el programa de Govern" ja que, després del discurs de Torrent, "tenim motius per inquietar-nos" i "la qüestió central no és només qui governa sinó com". Finalment, ha revelat que fa més de 48 hores que la CUP no es reuneix amb les altres forces independentistes i els ha advertit que "la CUP no és cap xec en blanc". JxCat: "Tenim confiança que podrem portar al debat d’investidura al president Puigdemont"



En aquest sentit, Artadi ha assegurat que ERC s'ha compromès amb la candidatura de Puigdemont i confien amb el compromís del partit i el nou president del Parlament, Roger Torrent. "Tenim confiança que podrem portar al debat d’investidura al president Puigdemont, perquè és el candidat amb més suports", ha dit Artadi, que ha recordat que "estem treballant també amb la CUP per assolir majories". Elsa Artadi (JxCat) ha aprofitat per recordar la imposició de les eleccions del 21-D i exigir l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats que no han pogut assistir al ple i representar així "milers de ciutadans". Amb tot, ha celebrat la majoria independentista de la Mesa -"reflecteix la voluntat dels catalans a les urnes"- i l'ha assenyalat com el "segon pas per la restitució de les institucions catalanes". El tercer arribarà, segons ella, amb la investidura del president Carles Puigdemont.En aquest sentit, Artadi ha assegurat que ERC s'ha compromès amb la candidatura de Puigdemont i confien amb el compromís del partit i el nou president del Parlament, Roger Torrent. "Tenim confiança que podrem portar al debat d’investidura al president Puigdemont, perquè és el candidat amb més suports", ha dit Artadi, que ha recordat que "estem treballant també amb la CUP per assolir majories".



Pel que fa a la delegació del vot, Artadi ha explicat que avui procediran a fer efectiva la dels seus diputats exiliats i que no ho han fet abans perquè "no hem volgut que aquesta decisió la prengués la Mesa d’edat".



La líder de C's, Inés Arrimadas, ha acusat els comuns de ser "l'allargador del procés", ha retret la seva manca de suport al seu candidat a president de la Mesa del Parlament i ha declarat que "el xollo del procés no és la CUP, sinó Podemos" que "permet als independentistes actuar com vulguin". Pel que fa al vot en blanc inesperat per part del bloc del 155, Arrimadas ha instat a "preguntar als del PP o als socialistes" però ha insistit a culpar els comuns apuntant que "no ha canviat molt les circumstàncies prefixades" per ells des de fa dies.Segons la líder de la formació taronja, aquesta legislatura "comença igual que va acabar l'anterior" però la força renovada de C's farà que els independentistes "no es puguin sortir amb la seva". Amb tot, ha acusat la Mesa del Parlament d'interpretar el reglament en favor de l'independentisme i al nou president, Roger Torrent, de treballar-hi en la mateixa línia. Pel que fa a la intervenció d'Ernest Maragall (ERC) a la Mesa d'edat, l'ha titllat de "míting d'Esquerra" i ha carregat contra la decisió de permetre la delegació del vot dels presos polítics. En aquest sentit, no ha aclarit si C's la recorrerà al Tribunal Constitucional. Per acabar, Arrimadas s'ha presentat com a garant que "no es declararà la independència i ningú la reconeixerà".