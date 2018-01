La Guardia Civil i la Policía han perdut 256 armes durant els últims 10 anys

Última actualització Dimecres, 17 de gener de 2018 18:00 h

Els Mossos només 6 en el mateix període d'anys

Gerard Sesé @gerardsese | La Guardia Civil i la Policía Nacional espanyola durant el procés català han demostrat les seves mancances professionals: no van detectar com Puigdemont marxava a Brussel·les, es van equivocar a l'hora de seguir el cotxe del president quan anava a votar l'1-O, van evidenciar una brutalitat i violència que posava de manifest la seva manca d'escrúpols i empatia, no van saber interceptar les urnes i les paperetes del referèndum... El cas català va fer aflorar que la policia espanyola i els seus cossos de seguretat no són de primer nivell. I no cal dir els obscurs caps per lligar sobre els atemptats del 17-A.

Avui aprofundim i eixamplem aquesta mala imatge dels cossos de seguretat espanyols amb una altra dada alarmant: a la Guardia Civil i la Policía han desaparegut 256 armes durant els últims 10 anys. Així ho explica el portal Civio.es . Des de 2007, 256 armes reglamentàries han estat perdudes o robades. Gairebé dos terços, 159, corresponen només a la Benemèrita.

La majoria de les vegades, el motiu ha estat per pèrdua o robatori. Però també algun cas sonat com una escopeta oblidada al sostre del cotxe patrulla o una pistola sostreta a un agent en un local d'oci de Barcelona.

Els cossos no centralitzats independents van notificar menys casos durant el mateix període: els Mossos d'Esquadra, 6 armes; l'Ertzaintza va obrir 12 expedients per pèrdua d'armament, entre escopetes i armes curtes; la Policia Foral de Navarra i el Cos General de la Policia Canària, per la seva banda, asseguren que no han tingut baixes en el seu arsenal ni han obert expedients sancionadors als seus agents per aquests motius.

