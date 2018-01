La paranoia sobre la ingerència russa a Catalunya alimentada per la caverna arriba a l'Eurocambra

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

17 de gener de 2018, 19.42 h











Senyor Etebang Gonsale, recordi que la forma neurótica de la paranoia, fa patir però al menys no deforma greument la percepció de la realitat i, per tant, pot no ser tractada clínicament, però la forma PSICÒTICA sí que fa perdre la noció de la realitat, fa creure en fantasies esbojorrades , en somnis irreals que són interpretats com autèntica realitat.





Procuri no haver de ser ingressat, senyor Gonsales, els psiquiatrics no crec que siguin tan paradisiacs com vostè sembla imagi... Llegir més