L'alcalde socialista que va fer el salt al PP proposa una coalició unionista per a les municipals

Afirma que si no, "l'independentisme seguirà sense rival"

Redacció | L'alcalde de Gimenells i el Pla de la Font a Lleida, Dante Pérez, ha proposat formar una coalició unionista per a les pròximes eleccions municipals per "combatre" l'independentisme.

El president del PPC, Xavier Garcia Albiol, amb l'alcalde de Gimenells, Dante Pérez, i la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat © Salvador Miret Comparteix Tweet

Pérez, que va deixar el PSC després del pacte amb Units per Avançar i va fitxar pel PP com a número dos per Lleida a les eleccions dels 21-D, ha fet aquesta proposta en el seu compte de Twitter i que recull Europa Press.



"El mapa d'alcaldies a Catalunya mostra la dificultat dels partits constitucionalistes per a presentar candidatures a les zones rurals per la pressió del separatisme", afirma Pérez que proposa com a solució "concórrer en coalició". I afegeix: si no, "l'independentisme seguirà sense rival a gran part del territori".







El mapa de alcaldías en Cataluña muestra la dificultad de los partidos constitucionalistas de presentar listas en las zonas rurales por la presión del separatismo. Una solución sería concurrir a las municipales en coalición. De lo contrario, el independentismo seguirá sin rival. pic.twitter.com/uvJB1RYP1S — Dante Pérez (@danteperezberen) 16 de gener de 2018 L'alcaldia de Dante Pérez trontolla després que els regidors que es van presentar amb ell a la llista socialista han anunciat una moció de censura, que compta amb el suport del PDeCAT, per fer-lo fora del càrrec.

