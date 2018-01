SCC acusa l'independentisme de seguir desafiant l'Estat de dret

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

17 de gener de 2018, 19.51 h

Suposo que quant fan esment de l'estat de dret no es deuen pas referir a espanya car espanya no existeix l'estat de dret, no?



Què és la Separació de Poders i per què és tan important.



Un Estat de Dret té tres funcions principals.

En primer lloc crear les lleis per les quals es va a regir aquest Estat.

En segon lloc, governar el país d'acord a aquestes lleis.

I en tercer lloc vigilar que tothom sense excepció, compleix aquestes lleis que s'han creat.



Les tres funcions són essencials.... Llegir més