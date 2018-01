[Vídeo] Un periodista retrata Domènech en recordar-li que també presentaven un candidat home a la Mesa

Última actualització Dimecres, 17 de gener de 2018 20:25 h

El líder dels comuns critica la fotografia amb només una dona sorgida del ple de constitució del Parlament

Redacció | El líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha quedat retratat aquest matí en la roda de premsa posterior al ple de constitució del Parlament. Domènech criticava la fotografia amb majoria d'homes de la mesa quan un periodista li ha recordat que Catalunya en Comú apostava, també, per un home com a candidat de la mesa en les negociacions de la setmana passada.

Xavier Domènech ha criticat la composició de la mesa del Parlament aquest matí en roda de premsa posterior al ple. "La fotografia d'una mesa on només hi ha una dona fa mal", ha sentenciat el líder dels comuns, que ha assegurat que això no pot tornar a passar i, per això, s'ha compromès a impulsar una reforma del reglament.





Domènech: "La fotografia d'una mesa on només hi havia una dona feia mal. Això no pot tornar a passar". Periodista: "Vostès presentaven un home com a candidat també, el Nuet". Si vols jugar la carta de la paritat i no fer postureig (discurs d'Alamany) almenys sigues conseqüent. pic.twitter.com/ndkG9UrH4S — Kasper Juul(@KasperJuul_0) 17 de gener de 2018 En el torn de preguntes, però, un periodista li ha recordat que la seva formació va presentar Joan Josep Nuet com a candidat en les negociacions de la setmana passada amb ERC. En aquest punt, Domènech, ha esquivat la pregunta per anar a tancar la porta de la sala. Finalment, en tornar al faristol i en ser repreguntat, s'ha justificat i ha reconegut que és una "reflexió col·lectiva" el fet que la composició de la mesa "no representa la societat".

