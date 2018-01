El nomenament de Roger Torrent ocupa les principals portades

Última actualització Dijous, 18 de gener de 2018 09:00 h

'El Punt Avui' utilitza una cita del nou president: "Conjurem-nos tots per recuperar les institucions"

Redacció | Titulars diversos als diaris d'aquest dijous.

El País: "Los separatistas amenazan con Puigdemont o elecciones".El Periódico: "El nou Parlament s'allunya de la via Puigdemont".El Punt Avui cita Roger Torrent, no president del Parlament: ""Conjurem-nos tots per recuperar les institucions"".La Razón: "Un Parlament preso de Puigdemont".ABC: "El equipo de Carmena falseó el informe para comprar Bicimad".El Mundo: "ERC toma el control del Parlament y el PP aprecia un 'nuevo tono'".I La Vanguardia: "El president del Parlament obre la legislatura amb to conciliador".