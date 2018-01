[Vídeo] Arrimadas se'n fot del PP en directe a TV3 pel seu resultat electoral

David Girona Girona

18 de gener de 2018, 12.38 h

#2 Ah si? explica com és que no pot governar? hahahahhahahahaha, C's no és la força més votada sinó la menys votada, només que per primer cop ha tingut una petita pujada ja que els dos pallassos (PP, PSC) la gent els hi ha perdut confiança.



Ajo y agua vosaltres, perquè c's segueix en minoria, encara no has entès pallasso que aqui no sou benvinguts els immigrants feixistes?



Ah!!! i de reigó res noi, és una nació a ple dret, estudia història si ets capaç i no et fots a plorar, mar... Llegir més