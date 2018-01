JxCAT i ERC acorden repartir-se les conselleries al 50%

feraferotge RECOSIR CATALUNYA? RECOSIR CATALUNYA?

18 de gener de 2018, 12.37 h

Això de cosir Catalunya, dit pel president de la mesa, no m'agrada perquè implica dir que està trencada. i la realitat és que no ho està ni ho estarà. Trencar Catalunya és el que no ha parat de perseguir l'unionisme a fi de vèncer el moviment independentista, dir voler recosir Catalunya és acceptar que ho han aconseguit, és acceptar una derrota, a no ser que tot es tracti d'una estratègia per tranquil·litzar l'adversari A fi que alliberin els ostatges empressonats. Si es tracta d'un... Llegir més