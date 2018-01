Torrent esborra 'República catalana' del seu perfil de Twitter

18 de gener de 2018, 18.59 h

MOLT HONORABLE PRESIDENT Sr ROGER TORRENT : ESPERO QUE TINGUI UNA PRESIDENCIA PROFITOSA FETA AMB SENY PERÒ AMB MOLTA DECISIO. NO M'AGRADARIA QUE TORNESSIM ENRERA DE CAP MANERA, DONCS LES GARROTADES (minimitzades pels unionistes però aguantades pels conciutadans nostres, amb els qui em solidaritzo i envio una abraçada) NO ES PODEN TORNAR A REPETIR. HO ESPERO DONCS EL COMENÇAMENT PORTA ALGUN DUBTE QUE NO SERIA GAIRE GALDOS QUAN A RESULTATS, SI NO ES QUE HI HA UNA ESTRATEGIA INTELIGENT. SAL... Llegir més