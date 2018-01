[Vídeo] ''La policia no està col·laborant a la identificació dels agents que van actuar l'1-O''

Última actualització Dijous, 18 de gener de 2018 10:40 h

Així ho afirma l'advocat defensor de drets humans Andrés García Berrio

7 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @geradsese | Andrés García Berrio, advocat i membre 'd'Irídia - Centre per a la Defensa dels Drets Humans', ha visitat aquest matí els Matins de TV3 pocs minuts abans de començar la compareixença del ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido al Senat, a petició pròpia, per donar explicacions sobre l'actuació policial de l'1-O.

Notícies relacionades

L'advocat Andrés García Berrio ha assegurat en directe a TV3 que estan preocupats "perquè la policia no està col·laborant a la identificació dels agents que van actuar l'1-O". I sobretot, ha especificat que no és que no es pugui sinó que no hi ha voluntat de fer-ho. Per García Berrio, aquest comportament podria causar directament que algunes "causes judicials es podrien tirar enrere". L'advocat d'Irídia, en el marc del Servei d'Atenció i Denúncia davant Situacions de Violència Institucional (SAIDAVI), ja ha interposat 8 querelles per la violència policial viscuda l'1 d'octubre en cinc escoles diferents de Barcelona: Escola Ramon Llull , Escola Mediterrània, IES Pau Claris, al CEIP Els Horts i l'Escola de la Prosperitat, amb un total de nou persones afectades.Cal recordar que l'1-O, els cossos de seguertat espanyols van deixar un total de 1.066 ferits, 23 d'ells més grans de 79 anys i dos menors d'11.