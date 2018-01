Puigdemont acusa el PP de ser incapaç d'utilitzar ''termes polítics'' per parlar de la composició del Parlament

Després que Saénz de Santamaría hagi dit a la COPE que "quants més soldats" hi hagi "en la defensa de la Constitució" més possibilitats tenen de guanyar, Puigdemont ha replicat que el seu "militarisme institucionalitzat ha arruïnat el concepte més bàsic de la política, la democràcia i l'estat de dret". En una piulada, el candidat de JxCat ha dit que "com van demostrar l'1-O", l'actitud del govern del PP és "un atac directe als drets humans".

Sáenz de Santamaría ha alertat que el govern espanyol "adoptarà tot tipus de mesures i decisions" perquè Carles Puigdemont no sigui investit a distància. La número dos de l'executiu espanyol ha defensat que aquesta investidura és "impossible" i ha emplaçat el nou president del Parlament, Roger Torrent, a no violentar el reglament i a demostrar amb fets que hi ha un "canvi".



D'altra banda, ha estat molt crítica amb Cs per no haver facilitat que el PPC tingui grup parlamentari propi a la cambra catalana. Considera que l'actitud del partit taronja és "incomprensible i contraproduent". "Quants més soldats siguem en la defensa de la Constitució, més possibilitats tenim de guanyar", ha defensat.

"Parlen de la composició del Parlament de Catalunya i són incapaços d'utilitzar termes polítics", ha lamentat Puigdemont en resposta als comentaris de Saénz de Santamaría sobre la negativa de C's de cedir un diputat al PP per tenir grup propi.