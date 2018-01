[Vídeos] Recull de les difamacions de Zoido sobre l'1-O al Senat

Última actualització Dijous, 18 de gener de 2018 14:00 h

Afirma, a més, que es van desplaçar 6.000 agents i es van gastar 87 milions d'euros

Gerard Sesé @gerardsese | La compareixença del ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido al Senat, a petició pròpia, per donar explicacions sobre l'actuació policial de l'1-O encara s'està celebrant. Ara és el torn dels senadors que han demanat la paraula. Durant la primera hora i mitja de la sessió, el ministre del PP ha llegit un informe carregat de difamacions contra l'independentisme que aquí us resumim.

Els diners i els agents

Segons ha dit Zoido, el cost del dispositiu policial desplaçat a Catalunya per impedir el referèndum i combatre l'independentisme ha estat de 87 milions d'euros. Una xifra que, s'augura que, realment, hagi estat superior. A més, també ha assegurat que el total d'agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional desplaçats expressament van ser 6.000. Uns diners i uns esforços que van acabar amb més de 1.000 ferits i un fort deteriorament de la imatge internacional d'Espanya.



FIL DE VÍDEOS - Les mentides de Zoido al Sentat. Agafeu aire, respireu profundament i compteu fins a 10 abans de twitar. "Impedían el acceso a los colegios con violéncia" pic.twitter.com/5lKe5dx9zO — Gerard Sesé (@gerardsese) 18 de gener de 2018 Zoido ha assegurat que el que es van trobar els cossos de seguretat de l'Estat espanyol no era una resistència pacífica i espontània sinó uns actes "premeditats i organitzats amb instruccions internes a través de les xarxes socials". De fet, arriba a explicar que els concentrats als col·legis electorals "impedien l'accés amb violència".





"Hi havia col·legis amb més vots que censats". És fàcil manipular, eh! Que hi havia cens universal! pic.twitter.com/Cb3qFVU4UB — Gerard Sesé (@gerardsese) 18 de gener de 2018 El popular, que ha arribat a assegurar que "la democràcia espanyola ha viscut un dels moments més greus de la seva història recent" posant el referèndum català al nivell dels assassinats d'ETA o del terrorisme islamista i oblidant el cop d'Estat de Tejero, també ha tingut temps per intentar manipular algunes dades: ha evidenciat que no va entendre que el cens era universal amb circumscripció única al·legant com a motiu per a desprestigiar el referèndum que "hi havia col·legis amb més vots que censats".





"Había infiltrados radicales entre las personas pacíficas que iban a votar". Sí, àvies i nens... pic.twitter.com/CBEUnFKFpY — Gerard Sesé (@gerardsese) 18 de gener de 2018 Una altra de les mentides que ha deixat caure avui Zoido és que "hi havia infiltrats radicals entre les persones pacífiques que van anar a votar". Qui va viure les càrregues policials als col·legis sap que l'actuació dels agents va ser desproporcionada i sense cap provocació.

També hi ha hagut un apartat per a criticar la manipulació d'imatges sobre l'actuació de la policia. Segons el ministre es van usar moltes imatges i vídeos que no es van captar realment l'1-O. Cal recordar, però, el paperot que va fer el seu company de Gobierno, el ministre d'Exteriors Alfonso María Dastis, a la BBC quan assegurava que les imatges sobre les càrregues de l'1-O eren falses i el periodista que l'entrevistava el contradeia dient que eren vídeos enregistrats per a treballadors de la cadena.





L'argument de la passivitat dels Mossos cau pel seu propi pes. La policia catalana va requisar més urnes que l'espanyola sense cap ferit. Ah, i els hem de donar les gràcies que no hi hagués més cops de porra "anulamos algunas intervenciones". pic.twitter.com/SDdYeZ4Mbb — Gerard Sesé (@gerardsese) 18 de gener de 2018

