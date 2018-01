Puigdemont, Puig i Ponsatí demanen delegar el vot

Última actualització Dijous, 18 de gener de 2018 16:30 h

Comín i Serret és "probable" que també ho facin

Redacció | JxCat ha registrat una sol·licitud perquè els seus tres diputats a Brussel·les puguin delegar el vot en la sessió d'investidura i en els plens de la resta de legislatura. Es tracta de Carles Puigdemont i els consellers cessats Clara Ponsatí i Lluís Puig.

Fonts d'ERC han explicat a l'ACN que el "més probable" és que en els pròxims dies demanin la delegació del vot dels dos diputats del grup que són a la capital belga, Toni Comín i Meritxell Serret. La nova Mesa del Parlament serà qui haurà de decidir si accepta o denega les peticions. L'informe dels lletrats conclou que el reglament no preveu la delegació del vot ni pels diputats que són a presó ni per als 'exiliats'.



A més, el govern espanyol ja ha advertit que recorrerà al Tribunal Constitucional (TC) si s'accepta la delegació del vot per als exconsellers que són a Brussel·les. Des de la Moncloa, però, són permissius en el cas dels diputats que són a la presó.



En la sessió constitutiva del Parlament d'aquest dimecres, JxCat i ERC només van demanar el permís per als seus diputats que són a la presó (Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Oriol Juqnueras) i la Mesa d'Edat va acceptar la petició tot i el desacord de Cs i PPC. Ara, però, un cop constituïda la nova Mesa, està en mans d'aquest òrgan la potestat de decidir si accepta o denega les sol·licituds. Aquest dijous s'ha reunit la Mesa però en aquesta primera reunió no s'ha tractat la qüestió de la delegació del vot.

Pel que fa a la situació de Junqueras, aquest dijous el seu advocat ha presentat un recurs al Tribunal Suprem per tornar-li a demanar que el deixi sortir de la presó per assistir als plens del Parlament amb l'argument que el seu vot és "indelegable".

