[Vídeo] Una xirigota destrossa el nacionalisme espanyol lloant els independentistes

Última actualització Dijous, 18 de gener de 2018 18:15 h

"En el fondo te hierve la sangre de envidia al ver cómo ellos luchan por Cataluña como tú nunca lo hiciste por España”

2 ( 4 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | El sentiment anticatalà profundament arrelant a moltes zones d'Espanya, també té el seu contrapunt. De fet, a Andalusia, a poc a poc, és creixent el sentiment de particularitat i diferenciació a la nació espanyola i cada cop són més les veus crítiques amb l'ultra unionisme espanyol. Si fa uns dies un mostràvem la catalanofòbia d'una xirigota que degollava Puigdemont, avui us mostrem una que critica la falta d'amor dels andalusos cap a la seva terra a diferència dels catalans.

Comparsa La playa Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes andalusia, cadis, carnaval, xirigota, xirigotes

Aquest és un fragment de l'actuació en directe de la comparsa La Playa del concurs oficial d'agrupacions carnavalesques de Cadis retransmesos a través d'Onda Cadis. Els cantaires, amb una lletra profunda i treballada, desmunten el nacionalisme espanyol i posen de manifest l'amor i passió que senten els catalans per la seva terra a diferència dels espanyols. Recorda als andalusos que volen que Catalunya sigui espanya que ells mateixos consideren els catalans no espanyols i que mai van sentir tanta ràbia quan molts dels ciutadans de la comunitat autònoma van haver d'emigrar al Principat per buscar-se la vida. També critica que només es queixen contra Catalunya quan hi ha un govern que empobreix la població.

Els comentaristes, descol·locats

Davant de la crítica ferotge al comportament d'un gran nombre d'andalusos i a alabar la fermesa dels catalans els dos comentaristes es queden uns moments en silenci. Després intenten justificar la lletra que acaben d'escoltar emparant-se en "la llibertat d'expressió" i que això "pot agradar o no". També comenten que "el tema català" ha estat molt present i que, aquesta vegada, "s'ha comparat els sentiments que es tenen aquí i allà". Afortunadament per a ells, la comparsa segueix i no han de seguir comentant quelcom que els resulta veritablement incòmode, tal com es pot veure al vídeo:



Brutal la lletra: com destruir cantant el nacionalisme espanyol i lloar l'independentisme. És tan colpidor que els presentadors es queden descol·locats. Pareu bé l'orella. +Info aquí: https://t.co/WSP7UBmtmN pic.twitter.com/ZV9szcWSZe — Gerard Sesé (@gerardsese) 18 de gener de 2018

Notícies relacionades