Human Rights contradiu Zoido: la Policía i la Guardia Civil van fer un ''ús excessiu de la força'' l'1-O

Considera que el gobierno va fer ús de "poders constitucionals" per dissoldre el govern català

Redacció | L'organització Human Rights Watch (HRW) considera que la Policía i la Guardia Civil van fer un "ús excessiu de força" l'1-O. Ho recull en el seu informe anual on repassa fets rellevants ocorreguts a la UE durant el 2017. L'organització considera que el cas català és de caràcter polític i no de drets humans, per tant no li correspon a ella opinar, però puntualitza que sí que ho farà quan hi hagi situacions de violència, com el dia del referèndum a Catalunya.

Per això, en la part que parla de l'Estat, l'ONG destaca que la jornada de votació va estar "marcada per un ús excessiu de força" per part de la Guardia Civil i policies nacionals, i remarca que la cita electoral es va dur a terme "tot i l'ordre de suspensió" del TC.



A més, recull que l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans va instar les autoritats espanyoles a garantir investigacions "exhaustives, independents i imparcials" de "totes" les actuacions violentes.



Tanmateix, el text inclou que les autoritats del govern central van fer ús de "poders constitucionals" per dissoldre el govern català i "imposar un control directe" el 27 d'octubre, a més de la convocatòria d'eleccions. Al novembre, assenyala l'organització, els fiscals van iniciar "processos penals" contra catorze representants del govern cessats "per sedició i altres delictes".



"La policia potser tenia la llei del seu costat per aplicar una ordre judicial, però això no els donava el dret a utilitzar la violència contra manifestants pacífics", assegurava fa pocs mesos Kartik Raj, l'expert encarregat de l'informe fet públic l'octubre passat. A la tardor, HRW ja va denunciar en un informe "l'ús excessiu de la força" de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per aturar el referèndum de l'1-O. A més de reclamar una investigació, l'ONG va dir llavors que la UE i els estats europeus "haurien de deixar clar públicament que qualsevol ús de la força ha de complir amb les lleis nacionals i la normativa europea de drets humans"."La policia potser tenia la llei del seu costat per aplicar una ordre judicial, però això no els donava el dret a utilitzar la violència contra manifestants pacífics", assegurava fa pocs mesos Kartik Raj, l'expert encarregat de l'informe fet públic l'octubre passat.

