Un ex-alt càrrec d'Aznar assegura que ''amb Franco hi havia més llibertat de pensament''

Última actualització Dijous, 18 de gener de 2018 19:15 h

Afirma no creure en la igualtat: "per a mi només existeix la igualtat davant la llei"

Redacció | El que va ser secretari d'Estat de Cultura entre l'any 2000 i 2004 amb José Maria Aznar, Luis Alberto de Cuenca, ha assegurat que amb Franco "hi havia molta més llibertat de pensament que ara".

Ho ha dit en una entrevista amb Europa Press i recollida per Público, on ha afirmat que "abans hi havia més llibertat de pensament entre la gent que ara, i no només als anys 80, sinó també amb Franco" perquè la "correcció política ha impregnat tot amb les seves cadenes, imposicions i actituds dictatorials".

El també Premi Nacional de Poesia 2015, ha assegurat en la seva última publicació que no creu en la igualtat. "Per a mi només existeix la igualtat davant la llei", ha sentenciat, per afegir que "tota la resta són ximpleries".

Tanmateix, ha considerat que la societat "té els seus mecanismes propis per assolir la igualtat de gènere" i ha revelat que "no simpatitza amb les quotes de desigualtat". En aquest sentit, ha remarcat que "no pel fet de ser d'un sexe determinat siguis competent perquè et donin premis".

Per últim, ha qüestionat les diverses denúncies per abusos sexuals en el món cultural. "Perquè la víctima no ho va denunciar en aquell moment i sí 30 anys després?", s'ha preguntat, per continuar: "potser perquè ara ha arribat l'hora de revelar-ho o potser perquè també van treure algun rèdit d'aquell assalt a la seva intimitat".

