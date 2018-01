El gest dels reis espanyols que reforça la República catalana

En clau internacional, els reis espanyols han visitat els stands de la Índia i Algèlia -segons un informe d'Amnistia Internacional del 2016/17- un país on es "restringeix el dret a la llibertat d'expressió, associació, reunió i religió, i es processen en judicis injustos a persones que expressen pacíficament crítiques, com a defensors i defensores dels drets humans; es va expulsar arbitràriament a persones refugiades i migrants; els responsables d'abusos greus comesos en el passat van seguir gaudint d'impunitat; els tribunals van imposar condemnes a mort" i no es respecten els drets de les dones.Segons el mateix informe de la ONG, a la Índia "les autoritats van recórrer a lleis repressives per limitar la llibertat d'expressió i silenciar les crítiques, les persones i organitzacions dedicades a la defensa dels drets humans van seguir patint fustigació i intimidació, el govern va seguir desentenent amb freqüència de les comunitats marginades en el seu desig d'accelerar el creixement econòmic i les autoritats van perpetrar diverses violacions de drets humans".En definitiva, Felip VI va preferir fer-se la foto amb països que no respecten els Drets Humans o de les dones abans que amb Catalunya.