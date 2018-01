[Vídeo] El portaveu de Compromís retrata Maroto per negar les càrregues policials l'1-O

Última actualització Dijous, 18 de gener de 2018 20:15 h

El diputat del PP ha qüestionat la xifra de ferits aportada per la Generalitat

Redacció | El portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, ha deixat en evidència al vicesecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto, aquest dijous al matí quan ha qüestionat en un programa de televisió la xifra de ferits l'1-O al mateix temps que es veien imatges de les brutals càrregues policials d'aquell dia.

En una entrevista al programa El Rojo Vivo, el diputat del PP ha qüestionat la xifra de ferits durant les càrregues policials de l'1-O. "On estan aquestes fitxes, on estan els testimonis, quines persones són?", s'ha preguntat el diputat, i ha afegit que si fos real la xifra anunciada per la Generalitat, els independentistes "l'haurien utilitzat fins i tot als mítings".

"Entenc que Maroto hagi de fer això però el seu discurs contrastava amb les imatges que apareixien al seu costat", ha sentenciat el portaveu de Compromís en una entrevista al mateix programa.

Baldoví ha dit que és evident que va haver-hi càrregues policials i ha assegurat que van ser "desproporcionades". Tanmateix, ha remarcat que va ser "ineficaç" per frenar l'objectiu de l'Estat perquè van votar més de dos milions de persones i ha valorat com a "innecessària" la despesa de 87 milions.



El partit valencià ha recollit el moment del "zasca" en un vídeo al seu compte de Twitter:



Zasca en diferit de @joanbaldovi a @JavierMaroto: "mentre afirma que les càrregues policials de l'#1O foren propocionades i adequades, les imatges que s'emeten diuen tot el contrari" pic.twitter.com/dEaVmV21OW — Compromís (@compromis) 18 de gener de 2018

