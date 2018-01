Rivera treu importància a l'assetjament masclista vinculant-lo a ''la llibertat sexual''

Última actualització Dijous, 18 de gener de 2018 20:50 h

Redacció| "Si els 'piropos' són per afalagar i respecten a tothom no se m'acut com es poden prohibir". Són paraules del president de Ciudadanos, Albert Rivera, en una setmana en que la Junta d'Andalusia ha llançat una campanya que -sota el lema "No siguis animal"- vol lluitar contra l'assetjament sexual al carrer com una forma de "violència de gènere socialment acceptada".

En una entrevista a Onda Cero, ha fet la següent reflexió sobre si està o no d'acord amb l'assetjament sexual al carrer: és "com estar a favor o en contra que existeixin els ganivets, si són per matar algú no i si són per tallar la carn, serveixen per a alguna cosa". En un discurs ple de contradiccions, el líder de Ciudadanos ha rematat dient que comparteix el pensament feminista d'Oprah Winfrey (que va exterioritzar durant l'entrega dels Globus d'or d'enguany) però "també el respecte a la llibertat sexual". Segons la seva opinió, "si un és liberal cal compartir totes dues coses, el dret de les dones i també el dret a la llibertat de fer el que a un li doni la gana".







En aquest sentit, Rivera ha qüestionat que calgui "regular-ho tot" -davant els manifestos internacionals fets públics després de nombroses denúncies d'assetjament sexual- i ha defensat el 'piropo' si és "respectuós i no ofèn a ningú". Caldria preguntar-li qui determina això, quan afegeix que "si s'ofèn una dona té tot el dret a denunciar-ho i que li doni suport tothom, els homes també, però si algú afalaga no crec que sigui denunciable".