Colau frena la proposta del tramvia per tirar endavant els pressupostos

Última actualització Divendres, 19 de gener de 2018 05:05 h

L'alcaldessa accepta la condició del PDeCAT i retira la partida per redactar el projecte de la unió d'aquest transport per la Diagonal

Redacció | La primera estratègia d'Ada Colau per tirar endavant els pressupostos de l'Ajuntament a través d'un mecanisme excepcional s'ha vist truncada per l'imperatiu dels grups de l'oposició a negociar els comptes de la ciutat. Un pacte que permeti l'abstenció del PDeCAT, ERC i el PSC és l'escenari més probable. De moment, Colau ha acceptat la petició del PDeCAT i retira la partida per redactar el projecte del tramvia dels comptes municipals per aproximar una abstenció del grup de Trias.

En aquest punt, no està previst que Colau recorri, per segon any, a la qüestió de confiança, una fórmula per aprovar els pressupostos de la ciutat sense haver de pactar amb l'oposició i assumint pocs riscos. Aquesta via implica que l'oposició té un mes per presentar un govern i una proposta de pressupostos alternatius per desbancar l'alcaldessa, una sortida difícil per la fragmentació del consistori.



El tramvia cau del Pressupost



El Grup Demòcrata (PDeCAT) s'acosta cada vegada més a l'abstenció en la votació dels pressupostos municipals d'aquest 2018. Algunes de les condicions que el líder del grup municipal, Xavier Trias, havia proposat al govern de Colau s'han acceptat. Una d'elles és la supressió d'una partida de 400.000 euros per redactar el projecte de connexió del tramvia per la Diagonal, una qüestió que s'eternitza i que s'ha convertit en una arma política al consistori.

Tot i l'acceptació de les principals al·legacions, Trias "desconfia" de Colau i esperarà al tràmit del ple per emetre el seu vot definitiu, que està "entre el 'no' i l'abstenció". En la comissió extraordinària d'aquest divendres el Grup Demòcrata ha anunciat que farà una reserva de vot.

Negociacions fins a l'últim moment

Per la seva banda, ERC negocia amb el govern de la ciutat l'aplicació d'una tarifació social a les escoles bressol municipals que les faci accessibles a moltes més famílies, o l'aplicació de les mutualitats esportives.

"Ara mateix estem pel no, però esgotarem totes les vies de diàleg i parlarem fins a l'extenuació", ha recalcat Bosch aquest dimarts.

Finalment, l'exsoci de govern, el PSC, reclama que es recuperi alguna de les seves iniciatives, i especialment la continuació de la cobertura de la ronda de Dalt.

C's ho titlla d'intercanvi de favors

La presidenta del grup municipal de C's a Barcelona, Carina Mejías, ha destacat que "els pressupostos municipals s'aprovaran gràcies a l'intercanvi de favors polítics entre independentistes i comuns".

En aquest sentit, ho ha relacionat amb l'abstenció de Catalunya en Comú-Podem en la votació al Parlament de Catalunya per definir la configuració de la Mesa.

