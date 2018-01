Última actualització Dijous, 18 de gener de 2018 22:55 h

En declaracions a '8 al dia', el diputat de Junts x Catalunya diu que no hi ha cap raó legal per no autoritzar el vot delegat i recorda a l'Estat que la solució és tan senzilla com retirar les demandes jurídiques contra els 5 diputats a Brussel•les

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Lluís Puig, diputat de Junts per Catalunya i conseller cessat pel 155, ha carregat avui contra els lletrats del Parlament pel seu informe on s'oposen al vot delegat dels diputats a Brussel.les: "el problema de l'informe dels lletrats és que ningú els l'havia demanat. Forcadell els va demanar un informe i ells en van fer un altre, i ells no poden condicionar la política que han dit els ciutadans de Catalunya, ells estan per ajudar al Parlament. Si volen fer política, que es presentin a les eleccions." En declaracions a '8 al dia', de 8tv, també ha assegurat que la Mesa ha de permetre el vot delegat que han demanat avui, "perquè no hi ha cap diferència legal que puguem delegar el vot, que un company escollit democràticament pugui portar el nostre vot a la Cambra."

Notícies relacionades

Sobre la possibilitat de renunciar a l'escó per assegurar una majoria independentista en el ple d'investidura, ha dit que si cal ho farà i ha assegurat que "farem tot el que calgui perquè a la investidura hi hagi 68 vots, però cal recordar que tres partits per al independència han guanyat les eleccions i que el 55% dels vots estan en contra del 155. Hi ha 2'4 milions d'electors que no volen el 155 i 2 milions que sí que el volen". Puig també ha recordat a l'Estat que "la solució és tan senzilla com que l'Estat doni les garanties i retiri les demandes jurídiques com perquè tornem les 5 persones del govern que som a Brussel·les".