La 'doctrina Llarena' obre la porta a la investidura del president Puigdemont

Josep Pagès i Canaleta de CARDEDEU A CARDEDEU NO FALTEN MARQUESINES A LA ESTACIÓ DE TREN FALTA TENIR UN BON ALCALDE QUE AJUDI ALS MES POBRES NO EL TENIN PAS EL GOVERN ESPANYOL A FET RETALLADES SOCIALS I ES CORRUPTA .. EL GOVERN CATALÀ TAMBE A FET FORTES RETALLADES SOCIALS EN SANITAT I EDUCACIÓ I TAMBE ES CORRUPTA ELS DOS SON DE DRETES EL DOS BAN FER LA REFORMA LABORAL .. EL GOVERN ESPANYOL A FET RETALLADES SOCIALS I ES CORRUPTA .. EL GOVERN CATALÀ TAMBE A FET FORTES RETALLADES SOCIALS EN SANITAT I EDUCACIÓ I TAMBE ES CORRUPTA ELS DOS SON DE DRETES EL DOS BAN FER LA REFORMA LABORAL ..

19 de gener de 2018, 06.49 h

¿ PER QUÈ CARLES PUIGDEMONT NO VOL FER UN PAS AL COSTAT ? Con al seu dia va fer ARTUR MAS



Ara li toca fer-lu a el i als Consellers que estan amb el a BRUSSEL-LES que ban FUGIR DE CATALUNYA PER COVARDIA POLITICA..



Si abandona la Politica Puigdemont EL EX-PRESIDENT I ELS EX-CONSELLERS Tornarien a la Normalitat i Pau ...



Puigdemont es un Politic Covard i es un President dels RICS BANQUERS I EMPRESARIS



No es un President per Treballadors , pobres i aturat... Llegir més