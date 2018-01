Torrent assegura que la seva obligació és que hi hagi un candidat que pugui ser investit president

Última actualització Divendres, 19 de gener de 2018 10:00 h

El president del Parlament afirma que és la Mesa qui decideix com s'interpreta el reglament

Redacció | El president del Parlament, Roger Torrent, afirma aquest divendres en una entrevista al diari 'Ara' que la seva obligació és que hi hagi un candidat que pugui ser investit nou president de la Generalitat. "El que em correspon com a membre de la mesa és garantir que hi hagi un candidat que pugui ser investit i que hi hagi un Govern que pugui governar des del minut 1", subratlla Torrent.

D'altra banda, el president del Parlament afegeix, tant a l'entrevista a l'Ara com en la que també publica La Vanguardia, que si bé els lletrats interpreten el reglament, al final "és una decisió que depèn de la mesa del Parlament" i, per tant, serà "una decisió política". Sobre la data d'investidura, Torrent admet que encara no hi ha una data concreta. "No voldria esgotar el termini, però tampoc precipitar-nos. Abans vull parlar amb tots els grups", subratlla.



Torrent no aclareix si es desplaçarà a Brussel·les en cas que, un cop finalitzades totes les reunions amb els caps de grup parlamentari, Puigdemont en sigui el candidat proposat. Pel president del Parlament, "l'important no és com és la conversa sinó el contingut". "L'únic que dic és que si Puigdemont és qui té mes suports a priori per ser investit, veurem com s'ha de fer aquesta investidura. No em correspon ara avaluar qualsevol possibilitat abans de fer-la", assenyala Torrent.



Debat d'investidura

El president del Parlament també lamenta que mentre es debat la investidura "ho hàgim de fer calibrant totes les possibles conseqüències judicials" i no descarta que al final el candidat sigui un altre. "És als diputats a qui correspon decidir qui ha d'ocupar cada càrrec i assumir cada responsabilitat en el Govern", raona Torrent a l'Ara.

D'altra banda, en l'entrevista a La Vanguardia, el president del Parlament ha indicat que no es planteja "conseqüències judicials". "Defensaré el dret de participació de tots els diputats. És el que pertoca a qualsevol president de parlament que vulgui defensar la institució", afirma Torrent, que inclou als qui estan en presó preventiva o a Brussel·les. "Hi ha escons buits", recorda.