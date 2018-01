Bloomberg: ''Governar per Skype? Val la pena intentar-ho''

Última actualització Divendres, 19 de gener de 2018 11:35 h

Així titula l'editorialista de la plataforma d'informació econòmica el seu editorial

Redacció | "Governar per Skype? Val la pena intentar-ho". Així titula l'editorialista de la plataforma d'informació econòmica Bloomberg Leonid Bershidsky el seu editorial d'aquest dijous. És la primera vegada que en un mitjà global apareix un posicionament tan clar a favor del govern de Puigdemont des de l'exili.

"El Parlament català està considerant el que podria ser l'experiment més emocionant de la política moderna: l'intent de formar un govern a l'exili que governi", constata Bloomberg.

Segons l'article, "és hora que algú intenti dirigir un país, o almenys una regió gran i econòmicament important, a distància". Recorda que el president dels EUA, Donald Trump, viatja amb freqüència a la seva propietat de Florida i que pren decisions que governen el país des d'allà amb normalitat.

A més, Bershidsky analitza que aquesta pràctica és més fàcil d'aplicar en política que no pas en els negocis, perquè impera l'ordre de comandament i l'autoritat. "La distància entre Brussel·les i Barcelona no és tan gran com perquè s'hagin d'eliminar totalment les reunions físiques, però sí que ho és per assegurar que només se celebrin les reunions més importants", subratlla.

