[Àudio] Puigdemont: ''No descarto res, exili, presidència o 30 anys a la presó''

Assegura que és millor governar des de l'exili que estar empresonat i no poder fer res

Gerard Sesé @gerardsese | Carles Puigdemont ha concedit avui una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio. Mònica Terribas ha repassat tota l'actualitat política i, sobretot, s'ha centrat en la possible investidura del president. El gironí, des de Brussel·les, ha deixat tres titulars clars: es pot governar des de l'exili, no hi ha pla B al seu nom com a investible i que no descarta res: ser president, seguir a l'exili o entrar a presó. Aquí us resumin l'entrevista en les frases clau:

El 21-D



- La gent va votar restitució i en condicions d'extrema adversitat. Va votar clarament que allò que el 155 havia cessat i ara s'ha de tornar a construir. Això significa que el poble vol consolidar la República.

- La restitució implica acceptar el resultat electoral. El govern espanyol no ha entès que el poble de Catalunya ha dit de manera molt clara que no vol el 155 i les seves conseqüències.



- Si donem per fet que l'Estat espanyol pot incomplir la llei, llavors val tot. La gent ha decidit que els polítics empresonats i a l'exili governin el nostre país.



Exili o tornar?



- El que segur que no podria governar és des de la presó: vostè no podria entrevistar-me, no podria reunir-me, parlar amb la gent, no podria governar. Si no es pot governar, serà pel govern espanyol, no per l'exili.



- Han començat a parlar veus autoritzades d'Europa que obren la aporta a la presidència des de l'exili. Jo parlo cada dia amb Romeva o Turull. Quan governàvem tampoc ens veiem cada dia. No són les condicions de normalitat que ens agradaria, però les noves tecnologies ho permeten sense problemes.



- L'informe dels lletrats és opinador i aquests estan al servei de la mesa. No hi ha res que prohibeixi les formes que estudiem per a la investidura.



Sobre el discurs de Roger Torrent



- Catalunya mai ha estat en guerra amb ningú. El que tenim és una reivindicació democràtica persistent de defensa de les nostres institucions. Qui té problemes és el nostre govern, amb empresonats i exili. Nosaltres sempre cosim i construïm ponts. Per més que ens hagin pegat i insultat, gastat molts diners per vexat, nosaltres seguim obrint la mà i estem disposats a seure a una taula.



La seva situació



- Jo no estic fugit de la justícia espanyola. Jo vaig anar a Brussel·les sense cap problema i quan va presentar l'euroordre em vaig presentar voluntàriament a la policia belga. Ara s'ha retirat i sóc un ciutadà lliure a Bèlgica.



- Si el senyor Rajoy no es reuneix amb mi és perquè ell no vol. No li diré amb qui m'he reunit i perquè ho he fet manera molt discreta. Es fa molta feina fora de la presó. Jo tinc molta agenda aquí i l'alternativa que vol l'Estat és que jo sigui presidiari. No hi ha pla B a la meva investidura.



La presó dels companys de Govern i els Jordis



- La manera d'ajudar a tota la gent que és a la presó és mantenir el sentit d'allò que fem i allò que la gent ha votat.

- Només renunciaré a la presidència si el Parlament de Catalunya em retira la confiança.

- Ens hem de vacunar contra la naturalització d'una situació aberrant i cada minut que Juqueras passa a la presó és una injustícia. I si restituïm el govern, ha de poder tornar a fer la seva feina, com el conseller Forn.

L'actitud del PP i el Gobierno



- Dificultats en tindrem moltes a aquesta legislatura, però això no vol dir que ens rendirem. Poden aixecar el 155 i a través del ministre Montoro seguir intervenint Catalunya.

- Nosaltres tenim el mandat de restituir les institucions democràtiques i polítiques. La pregunta és inversa, els senyors que han convocat aquestes eleccions acceptaran els resultats?

- De moment l'única unilateralitat és la de la gent del 155.

- La brutalitat de l'Estat espanyol per mantenir la unitat d'Espanya va ser subestimada i la capacitat de gastar tants diners públics només en una operació policial que no va poder evitar el referèndum.



El pla del seu futur Govern



- Estem tenint converses amb la CUP i Esquerra per afrontar el camí.

- Sobre si es farà una constitució: Anem pas a pas, intentem no posar-nos calendaris perquè la situació complexa durarà molts anys i hem de tenir molta flexibilitat.



El Puigdemont més personal



- No m'he penedit d'haver marxat a Bèlgica. Amb la perspectiva que dona el pas del temps crec que em dona la raó. La millor manera per mantenir el fil roig i el compromís amb la gent la no-violència i la democràcia ens porta a prendre aquestes eleccions.

- No descarto passar 30 anys a la presó o 20 anys a Bèlgica. No sé si seré eurodiputat o senador o alcalde de Bruixes. No passa pel meu cap.

- Tècnicament no puc descartar travessar la frontera. L'Estat espanyol ha d'entendre que jo pugui anar a Catalunya beneficia a la democràcia espanyola.





