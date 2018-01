La CUP comença la cursa per renovar el seu Secretariat Nacional

Última actualització Divendres, 19 de gener de 2018 12:35 h

Set exdiputats 'cupaires' opten des de candidatures diferents per la direcció del partit

Redacció | Els exdiputats Albert Botran, Pilar Castillejo, Eulàlia Reguant, Mireia Vehí, Joan Garriga 'Nana', Benet Salellas –com a suplent- i Mireia Boya són alguns dels noms que pugnen a partir d'aquest divendres i en candidatures diferents per a un dels 15 llocs al Secretariat Nacional de la CUP.

Botran i Castillejo es presenten junts amb la candidatura col·lectiva 'Des de baix fem créixer la Unitat Popular', que també compta amb José Téllez, regidor de Badalona. Reguant, Vehí, Garriga i Salellas fan equip amb noms com el de la regidora de Tarragona Laia Estrada i l'advocat Eduardo Cáliz, que ja era membre del SN. La seva candidatura porta per nom 'Som llavor, construïm Unitat Popular'.



També es presenten cinc candidatures individuals, entre les quals, Boya i el regidor de Girona Lluc Salellas. La campanya electoral interna arrenca aquest divendres i el període de votació telemàtica s'acaba el 15 de febrer. Hi ha quinze llocs en joc: 11 seran escollits d'entre les candidatures col·lectives i 4 per a les individuals.



El procediment



En el cas que una llista col·lectiva obtingui el 65% dels vots vàlids, els 11 membres de la llista que hagi aconseguit aquest percentatge seran proclamats membres del Secretariat Nacional. Si cap de les dues llistes presentades aconsegueix aquest 65%, s'adjudicarà a cada llista els membres que li corresponen de representació proporcional. El militants poden votar només una de les dues candidatures col·lectives però tenen el dret de canviar l'ordre dels noms.

Pel que fa a les candidatures individuals -5 persones pugnen per 4 llocs-, cada votant podrà marcar un màxim de tres persones i seran proclamats que els quatre que obtinguin més vots.



Campanya de portes endins

Després d'una campanya de portes endins, el període de votació arrencarà el dissabte 10 de febrer i es podrà votar fins a la mitjanit del dijous 15 de febrer. El recompte i comunicació dels resultats es durà a terme el divendres 16 de febrer i els resultats s'hauran de ratificar en una reunió del Consell Polític el dissabte 17 de febrer.

El secretariat sortint va anunciar que plegava el 3 de desembre i va obrir un procés de renovació per després de les eleccions del 21-D.

