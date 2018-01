Un magistrat andalús retrata les mentides de Zoido citant-lo textualment

Última actualització Divendres, 19 de gener de 2018 13:15 h

Miguel Pasquau Liaño posa en evidència l'estratègia contra el procés del Gobierno

Redacció | Les mentides flagrants que ahir recopilàvem en aquesta notícia del ministre d'Interior Juan Ignacio Zoido no només les detectem els catalans. També des d'Espanya hi ha gent que hi veu una clara estratègia de difamar per a justificar una actuació policial de l'1-O que va ser del tot desproporcionada i violenta. És el cas d'un magistrat del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia que, citant les paraules exactes del ministre, l'ha deixat retratat.

Miguel Pasquau Liaño és magistrat del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia i, a més, professor de dret civil a la Universitat de Granada. Una veu, per tant, doblement autoritzada per a fer un judici político-jurídic de les paruales del ministre d'Interior Juna Ignacio Zodio, per una banda pels seus coneixements en dret i, per l'altra, per a no tenir cam ombra independentista al seu darrere.



Així doncs, Pasquau Liaño afirma, citant textualment Zoido, que "una resistència passiva organitzada és una "una correcta definició del que va passar" i, per tant, afirma que aquesta expressió "no és un" alçament, ni violent ni tumultuós".



Zoido: "una resistencia pasiva organizada". Creo que es una correcta definición de lo que pasó. Y creo que eso no es un "alzamiento", ni violento ni tumultuoso. — Miguel Pasquau Liaño (@miguelpasquau) 18 de gener de 2018

