La premsa espanyola s'inventa que Valtonyc subvenciona polítics independentistes

Gerard Sesé @gerardsese | Tota una declaració d'intencions i conviccions les que ha fet públiques el raper mallorquí Valtonyc que va ser condemnat per l'Audiència Nacional a tres anys i sis mesos de presó per realitzar una cançó en la qual desitjava la mort al president del Circulo Balear, Jorge Campos, i per càntics directes a la monarquia, quan l'artista només tenia 18 anys. Avui, ha desmentit la premsa espanyola assegurant que, tot i que ell és afí a la causa independentista, no té diners per ajudar els sobiranistes.

El portal Canal4 assegurava que el raper mallorquí, Josep Arenas, conegut com a Valtonyc, hauria confessat que la caixa de resistència que hauria aconseguit per fer front a les despeses judicials per a defensar-se, "sumava 32.000 euros" i que els hauria donat al president legítim a Brussel·les, Carles Puigdemont, un total de 12.000 euros i els 20.000 restants a la CUP.

La notícia ha corregut com la pólvora especialment després que l'agència de notícies EuropaPress n'hagi difós una nota de premsa sense consultar al protagonista. Valtonyc s'ha preguntat amb una piulada que "d'on trauré jo 32mil euros?. I ha desmentit la informació "tant de bo els tingués. I com jo li donaria aquests diners a aquest home (Puigdemont) si és president de la Generalitat i jo sóc un fruiter mileurista. Dono suport a la independència i a Puigdemont però pallús no en sóc. Surrealista el rigor periodístic a Espanya".





De dónde voy a sacar yo 32mil euros? Ojala los tuviera. Y como le voy a dar dinero yo a ese hombre si es presidente de la generalitat y yo soy un frutero mileurista. Apoyo la independencia y a Puigdemont pero gilipollas no soy. Surrealista el rigor periodistico en España. — Josep V. (@valtonyc) 19 de gener de 2018

españa m'ataka pues toma pantumaka madafaka — Josep V. (@valtonyc) 19 de gener de 2018

