[Vídeo] ''Hola soy Nicolas, de Extremadura, y estoy a favor de la República''

Les paraules d'un menor extremeny de suport als catalans es fan virals

Gerard Sesé @gerardsese | Fa uns dies, un noi de 16 anys i extremeny, en Nicolas, va pujar un vídeo a les xarxes amb un missatge de suport als catalans i a favor de la República Catalana. "Des d'aquí no us puc ajudar, però puc fer aquest vídeo", explicava. El que segur que no s'imaginaria és que el seu petit gest es convertiria en una gesta amb milers de reproduccions a Catalunya.

Avui el Nicolas, de 16 anys i extremeny ens envia aquest missatge de suport. Ens ha ENCANTAT i ens ha fet molta il·lusió. La solidaritat no té fronteres ni banderes, i ell ens ho demostra #words4cat #videos4cat #supportCatalonia pic.twitter.com/BPQXa1ggFM — Words for Catalonia (@words4cat) 5 de gener de 2018

"Hola soy Nicolas, de Extremadura, y estoy a favor de la República". Així comença el vídeo aquest noi de 16 anys que explica el perquè del seu missatge: "estoy a favor de los catalanes porque he visto imagenes del 1 de octubre y lo unidos que estais en las Diadas". En uns instants de reflexió, quasi emotiva, prossegueix: "he visto muchas coas que hacaen que merescais mucho mi apoyo". Per acabar, sentencia "des de aquí mi casa no os puedo ayudar pero si mandar este mensaje de apoyo". No s'imaginava, segurament, que el seu víde es faria viral i que molts catalas, agarïts, compartirien. "Que os vaya muy bien" acaba acomiadant-se en Nicolas.