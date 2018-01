Colau frena el creixement dels creuers al Port de Barcelona

Així, Colau hauria tancat un acord amb el president del Port, Sixte Cambra, amb el que es limitarien a 7 el nombre de terminals destinades a acollir els grans vaixells turístics.

Malgrat tot, no es posa un nombre màxim de creueristes. L'alcaldessa ha titllat l'acord d'"històric" i destaca que aquest canvi implica "un nou model de relació entre el Port i la ciutat".L'Ajuntament i el Port de Barcelona han acordat reduir de 8 a 7 les terminals de creuers i alliberar més de 14.000 metres quadrats d'espai portuari per a ús públic ciutadà. A partir del 2022, les terminals de creuers Maremàgnum, Drassanes, Nord i Sud es començaran a traslladar al moll Adossat, un punt més allunyat del centre de la ciutat."L'espai del port estarà més integrat a la ciutat, serà més obert i els ciutadans podran sentir que el recuperen", ha celebrat Colau, aquest divendres en roda de premsa. Per altra banda, Cambra ha explicat que el canvi és "compatible amb l'estratègia per consolidar el lideratge de Barcelona" en l'àmbit dels creuers, que no té perquè comportar una reducció del nombre de creueristes però permetrà que "el creixement sigui sostenible".En paral·lel, també han acordat reformar la Nova Bocana per alliberar-ne 14.000 m2 per a usos principalment docents i culturals.