La CUP decidirà si investeix Puigdemont el 27 de gener en un Consell Polític

Última actualització Divendres, 19 de gener de 2018 17:00 h

Els cupaires "esperen que arribi" concreció per part d'ERC i JxCAT sobre "la governança i la materialització de la república" per encarar el sentit de vot dels seus diputats

Redacció | La CUP reunirà el dissabte 27 de gener el seu Consell Polític per decidir sobre la investidura a la presidència de la Generalitat. Faltaran pocs dies perquè s'esgoti el termini per a dur a terme un primer intent, ara per ara amb Carles Puigdemont (JxCAT) com a candidat sobre la taula.

Els cupaires insisteixen que "el flux d'informació" amb la resta de forces del bloc independentista "no ha estat tan fluït" com els cupaires volien i per això esperen que el propers dies arribi "concreció" en aspectes com la "governança i la materialització de la república".D'aquesta manera, el debat tornarà a passar en mans de la militància cupaire i la reunió del 27 de gener, tal com va avançar l'Ara, hauria de servir per encarar el sentit de vot dels 4 diputats anticapitalistes.Si el calendari es mou, els cupaires no descarten, però, convocar de nou l'òrgan polític anticapitalista si "s'altera diametralment" l'escenari o bé deixar ens mans del secretariat nacional en funcions i els diputats la decisió final en base l'acord del 27 de gener. "Mentre hi hagi temps, els mecanismes interns els tensionem al màxim", ha resolt la seva portaveu, Núria Gibert.