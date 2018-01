Ciudadanos treballarà perquè el PP tingui ''els màxims drets parlamentaris''

Des de Ciudadanos exposen que si per tal de poder gaudir dels recursos i drets esmentats és necessari un canvi de reglament de la Cambra, ho plantejaran per tal que sigui vist a la Mesa del Parlament.

Ara bé, el partit taronja s'oposa rotundament a l'accés del PP als 800.000 euros de subvenció per la campanya electoral perquè "no s'ho han guanyat a les urnes i que el PP vol que paguem tots els catalans".

Malgrat tot, des de Ciudadanos asseguren que treballaran perquè el PP tingui el màxim de recursos i drets parlamentaris. "Demanarem a la Mesa del Parlament que el PP pugui constituir-se com a subgrup i tenir els mateixos drets parlamentaris que la resta de forces polítiques".

Ciudadanos han recordat que si l'independentisme té majoria en escons, és per una "maleïda llei electoral injusta que el PP i el PSOE no han volgut canviar en 40 anys que els ha convingut mentre han estat beneficiant-se d'aquesta". De fet, des de la formació taronja constaten que aquesta llei ha permès que governessin sempre.

