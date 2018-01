Comercialitzen la careta de Puigdemont amb la que es podria despistar la policia

directe!cat ha parlat amb DRIM i han assegurat que si es demana per internet, en 48 hores es rep la comanda. També han especificat que encara no totes les botigues la tenen.

Aquesta disfressa podria convertir-se en un autèntic maldecap per a la policia espanyola si finalment Puigdemont decidís fer acte de presència a la seva investidura. Al més pur estil 'V de vendetta', centenars de catalans podrien disfressar-se de Puigdemont a la frontera i despistar les forces de seguretat espanyoles que, ara mateix, estan desesperades per si hi ha qualsevol intent d'entrar al Principat de Carles Puigdemont. De fet, segons publiquen alguns mitjans, l'obsessió i paranoia s'hauria instal·lat al ministeri d'interior que hauria ordenat fer controls més exhaustius a la frontera catalano-francesa.Si hi ha algú que té pressa i una bona impressora, també ha sorgit la idea d'oferir una imatge de proporcions reals perquè, qui ho desitgi, se la pugui descarregar i imprimir a casa. Això sí, haurà de col·locar ell mateix les gometetes i retallar-ne la silueta. Així que, aquest carnaval (o per a la investidura) qui no es disfressi de Puigdemont és perquè no vol.