[Vídeo] Bosch retreu al govern municipal la falta de compromís per negociar el pressupost

"Qui té actitud de govern a la ciutat de Barcelona?", li ha preguntat de forma retòrica Bosch al primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, aquest divendres al matí. "L'oposició que durant mesos insisteix que vol parlar dels comptes que afecten la ciutat de Barcelona o el govern que no hi ha manera que ni tan sols respongui aquesta situació?", ha etzibat el republicà.

En aquest sentit, li ha recordat que ERC va enviar una carta a l'alcaldessa el 13 de novembre per concretar una reunió per negociar els pressupostos i ha lamentat que fins al 16 de Gener no es va celebrar aquesta trobada. "Si tarden dos mesos per parlar d'una cosa que interessa al govern de la ciutat, que està fent?", ha interpel·lat Bosch.



Negociacions fins a l'últim moment

L'Ajuntament de Barcelona ha superat el penúltim tràmit per l'aprovació dels pressupostos en la comissió extraordinària d'Economia i Hisenda sobre les al·legacions als comptes del consistori aquest divendres al matí. La llum verda als comptes de la ciutat de Barcelona es decidirà en un últim moment. Tots els grups municipals, tret del PP que ha votat en contra i el vot favorable del govern municipal, han fet reserva de vot i emetran la seva posició a la sessió plenària de la setmana que ve.