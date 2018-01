Investigats cinc agents de la Guardia Civil per les càrregues de l'1-O

No hi ha cap vot

Els cinc agents han pogut ser identificats amb els visionats de les gravacions i les fotos d'aquell dia i a través de la numeració que porten a l'esquena. El jutjat també ha reclamat informació sobre l'operatiu policial de l'1-O i la instrucció que es van donar als agents de la Guàrdia Civil que hi van participar.

De les 84 persones que van resultar ferides per les càrregues policials a la Ràpita, 60 han presentat denúncia. Els advocats treballen per presentar-ne més i algunes han estat arxivades provisionalment.

Identificació a través de vídeos

Com ha explicat Josep Canício, coordinador de l'equip d'advocats que ha posat l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita a disposició dels ferits de l'1-O, es va demanar als ferits que aportessin el màxim nombre de proves possibles per poder identificar els agents presumptament responsables de les agressions en les càrregues policials al Pavelló municipal.

Deu agents citats a Manresa



La jutgessa de Manresa que investiga les càrregues policials que hi va haver l'1-O en cinc punts de votació del Bages ha citat a declarar deu guàrdies civils que van participar en el desplegament, però en qualitat de testimoni.

La citació és arran de les denúncies que van presentar, a finals del mes d'octubre, una seixantena d'advocats del Col·legi d'Advocats de Manresa per la cinquantena de ferits que hi va haver en cinc punts de votació de la comarca.

Els agents han pogut ser identificats pel seu número d'identificació professional que porten a l'esquena dels seus uniformes. Però les identificacions segueixen i com ha apuntat Canício encara no s'han presentat totes les denúncies que es preveuen a la Ràpita perquè "encara s'està rebent material". "Hi ha la complexitat que comporta visionats de molts vídeos i fotografies per situar les víctimes i identificar aquells que van exercir la violència sobre ells", ha insistit l'advocat.