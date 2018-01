TVE amaga la corrupció del PP amb la caiguda d'un arbre a Holanda

Última actualització Divendres, 19 de gener de 2018 20:00 h

Obre l'informatiu del migdia amb una imatge de les conseqüències dels forts vents a Europa

Redacció | TVE, la televisió pública de l'Estat, és qüestionada, de nou, pel tractament informatiu sobre el cas Gürtel, la trama sobre el finançament irregular del PP valencià. El telenotícies d'aquest divendres, dia que es reiniciava el judici, ha obert amb la caiguda d'un arbre a Holanda pel fort vent. Correa i la presumpta caixa B dels populars, han estat relegats a la quarta notícia.

No és la primera vegada que TVE és qüestionada per la manipulació i censura informativa. Aquest cop, sembla que la televisió pública intenta "amagar" el finançament irregular del PP de Francisco Camps.



Precisament, aquest matí es reiniciava el judici contra la trama Gürtel però els informatius de TVE han destacat com a primera notícia les fortes ràfegues de vent a tota Europa i la imatge d'un arbre caigut a Holanda, segons recull diario.es en la seva secció Vertele. El segon titular informava de la resposta del gobierno a Puigdemont si és investit president a distància, seguit del cas d'amenaces a Albert Rivera a través de les xarxes socials. Finalment i com a quarta noticia, s'ha recollit la declaració de Pablo Crespo.



Tanmateix, segons recull aquest mitjà, el 10 de gener, Correa pactava amb la fiscalia i reconeixia per escrit el finançament il·legal del PP. Però TVE no va donar cap informació al respecte. Una setmana després, el telenotícies del migdia postergava fins al minut 12 la informació relativa al cap de la trama, que va declarar que el PP l'obligava a cobrar factures falses d'empresaris com Ricardo Costa.



El Consell d'Informatius, preocupat



El Consell d'Informatius es mostra "preocupat", segons Vertele, més enllà del cas concret de la Gürtel. Sobretot pel fet que cada vegada més, "els telenotícies donen més espai als successos i a fets cridaners que a la informació més transcendental pels ciutadans".



