Una versió del Cara el Sol es posa de moda en el top 3 de Spotify

Querido @Spotify . Me quieren explicar como ha podido llegar "El Cara el Sol" a mi lista de Descubrimiento Semanal?? Es indecente que tengan canciones así haciendo apología del fascismo. Además no la puedo borrar!! Les exijo que quiten esta mierda de mi perfi cuanto antesl!!

Me parece vergonzoso que el "Cara el Sol" Remix esté 4° en la lista de los 50 más virales de España. @Spotify @SpotifySpain

Un remix del cara el sol es top 3 virales en España en Spotify lo que me faltaba por ver

Cara El Sol (Remix) top 3 de los 50 más virales de España en @Spotify . Emmmmm...es broma no? #Flipando pic.twitter.com/EG3O9s4gwo

Per tant, la versió d'apologia al franquisme ha experimentat una pujada de reproduccions molt pronunciada en aquests últims dies i s'ha col·locat en la tercera i quarta posició de la llista de cançons virals a Spotify.

