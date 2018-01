Els plans de Rajoy per impedir la investidura de Puigdemont

Última actualització Dissabte, 20 de gener de 2018 13:00 h

El Gobierno ha començat a pensar possibles maneres per tal que el nomenament no es faci efectiu

Redacció | Madrid té clar que evitar la investidura de Carles Puigdemont serà molt difícil però per això, el Gobierno ha començat a pensar possibles maneres per tal que el nomenament es faci efectiu.

Moncloa tindria dues maneres de frenar-ho. Segons recull El Español, d'una banda interposarà un recurs exprés al Tribunal Constitucional (TC) contra l'acord de la Mesa del Parlament que autoritzi la investidura telemàtica.

I per altra banda, no s'ha d'oblidar que el Gobierno continua exercint autoritat a Catalunya, fet que facilitarà la utilització del 155 (de nou) per tal de posar dificultats administratives i impediments perquè aquest nomenament no consti, i per tant, no sigui efectiu.

El nou president del Parlament, Roger Torrent, ja ha tancat una ronda de contactes amb els grups i tot i la incertesa, dins la seva agenda només hi ha una proposta de candidat a la investidura: Carles Puigdemont.