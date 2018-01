'El Periódico' proposa reduir un 45% la massa salarial dels seus treballadors

Per altra banda, fonts internes d'El Periódico expliquen que el procediment per dur a terme aquesta reducció es tradueix amb una primera fase de sortides voluntàries durant el primer mes i una segona tanda de sortides forçades durant un segon mes a través d'un ERO de fins a 170 treballadors.

Aquesta nova mesura arriba just després del tancament d'Interviú, el de Tiempo i l'ERO del diari Sport. Des d'El Periódico constataven que el motiu principal rau en la impossibilitat de seguir sostenint durant més temps les pèrdues de les dues publicacions dels darrers cinc anys, xifrada en set milions d'euros.



A més, cal sumar-li una caiguda dels ingressos de publicitat i el descens en la difusió. L'ERO de l'Sport va traduir-se en una trentena d'acomiadaments.

Aquest any però la plantilla d'El Periódico ha mostrat el seu descontentament amb la situació actual del mitjà. Després d'anys de retallades i reduccions de plantilla, el Comitè d'Empresa d'El Periódico va organitzar una vaga per protestar contra la reducció del 21% de la massa salarial.

A més a més, es va crear un compte de Twitter i una web on s'explicava la situació, i on es culpava, entre altres, al director de la publicació, Enric Hernández que, des que va succeir Rafael Nadal el febrer del 2010 la difusió del diari "no ha parat de caure" fins a situar-se per sota dels 97.000 exemplars.