Podemos perd un 22% de donacions de particulars en un any

Cal recordar que Podemos va recaptar l'any 2015 un total d'1.804.622,4 euros per aquest mateix concepte, una xifra que va caure un any després fins als 1.274.459 euros, segons recull l'OKdiario. Fins a mitjans de 2017, les donacions van caure encara més fins als 514.575 euros. Si la tendència continua, Podemos podria tancar l'exercici amb una xifra encara més baixa que l'anterior.

Això ha posat en estat l'alerta a la formació liderada per Pablo Iglesias, que fa unes setmanes ja va llençar a les xarxes socials una campanya de captació de socis i afiliats sota el lema "Qui paga mana". Menys donacions

Segons la comptabilitat de la mateixa formació, fins al 31 de juny del 2017, el partit havia ingressat 541.575 euros per aquest concepte. Però un any abans, la xifra era considerablement superior: 694.135 euros.

No hi ha cap vot

COMENTARIS

#1 Curro Himéne Sevilla del Ter! Sevilla del Ter! 20 de gener de 2018, 18.56 h Les conseqüències de no tindre principis ni humans ni polítics, més perdran encare, el que molts pensàvem que era la renovació, s'ha convertit en una granja de cria de trepes afamants de poder, encapçalats pel monàrquic defensor de la" unidaz NAZIONAL" antisistema Iglésies, quin desengany. espanya no té ni solució ni esperança de ser mai una democràcia mitjanament acceptable.

Franco deu estar saltant d'alegria a la tomba.

6 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal