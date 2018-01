La Fiscalia incompleix la tesis doctoral del Fiscal General de l’Estat

Última actualització Dissabte, 20 de gener de 2018 16:30 h

L’òrgan judicial controlat pel govern espanyol amenaça Puigdemont i li nega la immunitat parlamentaria reconeguda per la constitució Espanyola

La Fiscalia ha tornat amenaçar per ordre del govern espanyol aquest dissabte dient que la garantia d'immunitat parlamentària "no significa que no es pugui ordenar l'ingrés a presó per ordre judicial", sinó que "es refereix exclusivament a la detenció policial". Per a la Fiscalia, "és inadmissible una interpretació del privilegi de la immunitat parlamentària que derivi en impunitat". El Fiscal General de l'Estat defensava lo contrari fa uns anys.

El ministeri públic falta a la veritat i mal interpreta la norma, "la protecció dels parlamentis no comporta immunitat jurisdiccional, fora de l'aforament davant del tribunal competent". En aquest sentit, remarca que aquesta immunitat "es refereix exclusivament a la detenció policial" i que no significa que no es pugui ordenar l'ingrés a presó per ordre judicial.A més, remarca que l'actuació de Carles Puigdemont, "donant-se a la fuga i mantenint les actuacions que van culminar amb la declaració d'independència", posa de manifest que "segueix amb el seu pla delictiu i segueix desenvolupant accions que tendeixen a la seva consumació".