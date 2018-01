Podria Rajoy recuperar la 'mili' a Espanya?

Última actualització Diumenge, 21 de gener de 2018 05:00 h

El president del Gobierno es troparia amb un nombre de dificultats, sobretot en l'àmbit econòmic

Redacció | El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat aquesta setmana que restablirà el servei militar obligatori per a tots els ciutadans francesos. Això sí, només durarà un mes.

Però aquesta qüestió trasllada una sèrie de dubtes a l'Estat espanyol. Seria possible restablir de nou el servei militar obligatori conegut com a 'mili' de nou a Espanya? Si el president del Gobierno ho volgués fer, es troparia amb un nombre de dificultats, sobretot en l'àmbit econòmic.

Falta de consens

Per altra banda, en el supòsit que Mariano Rajoy volgués restituir el servei militar com a obligatori no trobaria, en principi, un consens polític per a fer-ho. El PSOE no contempla, per ara, obrir una línia en aquest sentit i Ciudadanos no té intenció d'encetar un debat al voltant d'aquest tema.

Fonts del Ministerio de defensa han assegurat a El Español que no creuen que Espanya tingui aquesta necessitat. Expliquen que en altres països hi ha problemes per a reclutar persones per als seus exèrcits però que no és ni de bon tros el cas espanyol. Constaten que a Espanya, les Forces Armades estan plenament professionalitzades.

