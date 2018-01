Un miler de persones reclamen a Barcelona la unió del tramvia per la Diagonal

Última actualització Dissabte, 20 de gener de 2018 19:00 h

Redacció | Una marxa ciutadana formada per unes 1.200 persones ha recorregut aquest dissabte el tram central de la Diagonal de Barcelona per reclamar la unió del TramBesòs i el TramBaix.











Tal com recollia un article publicat a Revista Mirall , la qüestió del tramvia podria utilitzar-se com a "arma" política que usen els partits per desgastar l'altre. Així ho assenyalava l'expert en transport i urbanisme Max Zañatu, que assegurava que l'origen de la polèmica rau en el referèndum del 2010, quan el govern de Jordi Hereu va fer una consulta sobre la reforma de la Diagonal i la majoria de barcelonins va votar-hi en contra. Segons l'expert, va ser una decisió marcada pel context de crisi econòmica del moment. De fet, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha assistit a la mobilització i ha volgut aclarir que tot i la decisió de retirar el pressupost pel projecte de connexió dels tramvies estan compromesos a seguir apostant-hi. Això sí, Sanz ha subratllat que perquè això falti és necessari un consens polític. La manifestació arriba just després que aquesta setmana el PDeCAT forcés a Colau a retirar la partida de 401.000 euros per a la redacció del projecte d'unió dels tramvies, la clara aposta dels comuns que, de fet, ja estava prevista en els pressupostos d'aquest any.

Un grup de manifestants ha sortit de la plaça de les Glòries, mentre que l'altre ho ha fet de la plaça de Francesc Macià per trobar-se i confluir a la plaça de Jacint Verdaguer.Aquest és el tram d'uns 4 quilòmetres que falta completar per garantir la unió dels tramvies. Els participants a la marxa han fet el recorregut a peu, en bicicleta o amb patinet.A banda, també ha fet el trajecte un tramvia simbòlic que ha s'ha anat aturant a les sis parades previstes pel projecte. "No estem davant d'un problema de pressupostos sinó de voluntat política", assenyalen des de la plataforma Unim els Tramvies."És un tema clarament de bloqueig polític, i que s'ha convertit en una arma que utilitzen els grups municipals per atacar-se els uns als altres", ha lamentat Humbert Blanco, portaveu de la plataforma.