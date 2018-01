Una enquesta assegura que el model territorial preferit pels espanyols és la recentralització

Catalunya continua sent una preocupació per als espanyols. Tot i això, un 79% dels enquestats creu que seguirà formant part d'Espanya i només un 11% opina que algun dia Catalunya podria ser un considerat un Estat independent.

Però aquesta no és l'única dada destacable. Experimenta un augment considerable el percentatge de població que no només vol limitar poder a les autonomies sinó que també donarien suport directament a un Estat sense autonomies, és a dir, que es decidís tot des d'un govern central. Aquest percentatge ha passat del 9% al 21% en només dos anys.

Una dada que crida l'atenció és que del 25% que preferia un Estat més centralista ara és el 36% que ho demanda, posicionant-se així com a opció majoritària a l'Estat.

Les enquestes es van realitzar entre el mes de novembre i el de desembre, just després del referèndum de l'1 d'octubre i la proclamació de la república del 27-O i durant la campanya electoral de les eleccions del 21 de desembre.

Una clara mostra d'aquest fet són les preferències dels mateixos espanyols, que en els darrers anys han mostrat una clara tendència a donar suport als models més recentralitzadors davant d'un possible major autogovern per a les comunitats autònomes. La prova és el Baròmetre del Real Instituto Elcano de 2017 que ha conduït un total de 1.000 entrevistes.

Els espanyols apostes per la recentralització

