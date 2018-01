Creen l'adhesiu de ''Puigdemont a Bordo''

QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II

21 de gener de 2018, 01.44 h

#9













CANALETA, JA HAS NETEJAT LES LETRINES DE TA-BAR-NIA ?





NO, NO HE POGUT, M"ESTAVEN "PETANT CARA AL SOL"