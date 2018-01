Rajoy es convertirà en el polític que porta més temps al poder des de la mort de Franco

Última actualització Diumenge, 21 de gener de 2018 13:00 h

El president del Gobierno superarà els 13 anys i cinc mesos aquest dimarts

Redacció | Mariano Rajoy no para de batre rècords. Aquest dimarts en pot sumar un més al seu llibre personal, el de dirigent polític amb més temps al Gobierno des de la mort de Franco.

D'aquesta manera, l'actual president del Gobierno superarà al president que fins ara tenia aquest rècord: Felipe González. Això sí, per fer-ho, se li ha de sumar no només la seva etapa com a president sinó també l'època en la qual va fer de ministre durant el mandat de José María Aznar.

D'aquesta manera, Rajoy assolirà els 4.903 dies en exercici de poder, 2.677 dies com a ministre i 2.226 com a preisdent del Gobierno.

Els altres expresidents

Els registres de Rajoy són un pèl insòlits. Tal com recull El Español, Aznar es va mantenir 2.904 dies al poder, mentre que José Luis Rodríguez Zapatero en va aguantar 2.805. Encara més lluny, es troben Leopoldo Calvo Sotelo amb 2.215 (644 com a president i 1.571 com a ministre) i Adolfo Suárez amb 1.698 dies al capdavant del Gobierno.

Una altra dada que es pot extreure d'aquestes xifres és que només Rajoy i Calvo Sotelo han estat prèviament ministres abans de ser presidents d'Espanya.

